滙豐環研：內險削團隊人數雖近尾聲 惟2原因令NBV增長放緩（持續更新）

美國聯儲局在7月恢復加息（點擊圖片放大）後，市場對該局在本月議息維持聯邦基金利率不變近乎沒有懸念。另在美國經濟仍穩健的前提下，市場預期聯儲局不急於開始減息，縱使到明年5月都減息無望，6月開始首次減息的機會也不足4成（點擊圖片放大）。

專訪 星級名家曾淵滄 談港股4大憧憬【下一頁】

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此外，歐洲央行、英倫銀行（點擊圖片放大）等主要央行在未來一段時間，維持利率在較高水平機會偏高，只有日本央行、中國人民銀行及一些新興市場央行較難將利率上調。讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）

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9月18日：

【17：00】內險股近年同時受疫情及內房債務危機衝擊，影響提升每股派息能力。滙豐環球研究最新發表關於內險股的研究報告指，內地壽險行業的新業務價值（NBV）上半年強勁復甦，主要受惠代理及銀保銷售渠道表現改善，而在儲蓄產品回報率調整之前，產品需求強勁亦推動增長。

滙豐環研續指出，盡管經銷團隊削減人數料近尾聲，惟滙豐環研仍預期NBV增長將會放緩，因為......

【13：00】美國聯儲局將於香港時間9月21日上午2時公布議息結果，影響收息股吸引力。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師對聯儲局是次議息展望，詳見：【下一頁】

【06：30】名家曾淵滄對收息股的最新看法，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）

【01：00】濠賭股在新冠疫情爆發前屬收息股，現等待行業復甦，再展「收息股魅力」。多間券商從近日不同渠道調查、行業透露等所推斷，即將來臨的十一國慶黃金周，澳門酒店訂房反應相當熱烈。此外，券商料9月初澳門賭收表現疲弱，主要因極端天氣影響，行業復甦趨勢未變。

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濠賭板塊選股方面，兩大龍頭銀河娛樂 （00027） 及金沙中國 （01928） 較被看好。此外，金沙估值在去年受續牌不明朗因素困擾下，跌至較銀娛低殘，現時修復空間仍大，值博率較銀娛有過之而無不及。更多關於金沙的分析，詳見：【業務前景】【估值修復】

9月17日：

【15：00】香港主要銀行上調住宅按揭利率50點子，明日（18日）起生效，而高盛日前發表的報告指，本輪上調幅度是今次加息周期以來最大，新造按揭成本平均由3.6厘上升至4.1厘，現有按揭成本維持3.3厘至3.5厘，主要因為銀行間資金成本上升。

高盛維持2024年度1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）預測約4.7厘，低於今年7月平均水平的5.1厘，意味按揭利率在今次上升周期料已見頂。高盛報告續指出，按揭利率上升，對買家負擔能力進一步造成壓力，雖然自去年第二季負擔能力改善，但今年利率已累升75點子，以及樓價升約3%，令改善的情況被大致扭轉。因此，高盛......

9月16日：

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股招商銀行 （03968） ，分析詳見：【下一頁】

9月15日：

【19：00】香港電訊股為熱門收息股，而瑞銀最新發表的研究報告表示，渠道調查發現近幾個月家居寬頻市場競爭有所改善，但移動服務競爭仍然激烈，相信香港電訊市場在過去十年已經歷過多輪價格戰，不同客群已均滲透，因此各營運商市場份額未來將保持穩定。

不過，瑞銀考慮到香港銀行同業拆息（HIBOR）仍然高企，利息成本對加權平均資本成本預期較高，因此下調其所覆蓋的本地電訊商目標價，當中......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國電信 （00728） ，分析詳見：【下一頁】

9月14日：

【17：30】本港銀行紛紛上調H按鎖息上限，瑞銀就此發表最新研究報告表示，這將會令樓價進一步下跌，並假設在人口流入增加以推動住宅租金上升10%，以及明年利率沒有下調，維持目前的實質按揭成本下，本港住宅樓價需要下跌20%，租金回報才可以由3%提升至4.13%。

此外，瑞銀的計算亦顯示，實質按揭成本需要下跌0.75個百分點，明年住宅樓價才會持平。在市場氣氛審慎下......

延伸閱讀：加息周期供樓 智取機遇策略

【14：15】HIBOR（香港銀行同業拆息）反覆上升，有望帶動香港銀行淨息差（NIM）進一步擴闊，而富瑞最新發表關於港銀的報告指，據銀行業界反映，行業增長由跨境資金推動，多於受惠本地經濟前景。富瑞認為，港銀未來盈利前景取決於利率走勢及資本回報，並將會是目前推動股價的主要因素。

富瑞續指出，投資者仍然關注港銀的內地商業房地產敞口，而個股之中，中銀香港 （02388） 預測......

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更多關於9月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中資電訊股】【濠賭板塊】【長和】【中電控股】【滙豐控股】【聯想集團】【長江基建】【工商銀行】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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