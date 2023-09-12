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若港股彈先買哪些板塊？券商鑑古尋寶

研究報告 10:24 2023/09/12

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盡管港股反覆偏弱，於萬八點關口爭持，早前已有分析認為港股見底。至於港股走勢，國海證券認為，若港股反彈，幅度或不及2022年10月開始的一輪升浪，但具體反彈空間還要取決於市場底的絕對點位。

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美停加息 內地經濟處復甦 港股有起息

國海證券分析早前的兩次反彈行情，分別是2019年前4個月，即2018年12月31日至2019年4月30日，以及2022年底至2023年年初，即2022年10月31日至2023年1月31日。

該行指，這兩段港股反彈行情，有兩點類似之處，分別是：
1. 行情啟動時均處於美國CPI下行區間，美國聯儲局加息停止或節奏放緩。
2. 內地經濟均面臨一定穩增長壓力，經濟處於恢復之中。

當前港股情形和這兩輪行情之前的一些基本面狀態有類似之處，有一定研究比對價值......更多內容請登入。

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 券商有路捉

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