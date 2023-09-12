景順：9個情境假設下資產配置策略（新增圖表）

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國策專家趙文利：看好2板塊盈利復甦
展望2023年下半年餘下時間，以至2024年及未來，投資市場主要風險和機遇包括：
1. 經濟周期步伐不一，貨幣和其他公共政策立場各異；
2. 美國等部分經濟體迅速加息，但仍保持穩健增長，中國等其他經濟體則需要刺激政策；
3. 綠色轉型和地緣政治因素，推動供應鏈和盈利來源去風險化或重組；
4.全球趨勢增長、通脹和財務回報轉變。
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至於對未來12個月的預測，基於以下9個情境假設：
資產配置策略：防禦性立場+逐步增風險
至於全球資產配置，偏向防禦，而我們的投資期限為12個月，在此期限內，預料部分主要央行將從緊縮轉向寬鬆，並預計經濟將會反彈。因此，選擇了一條中間路綫......
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計劃詳情
撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點