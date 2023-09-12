景順：9個情景假設下資產配置策略

展望2023年下半年餘下時間，以至2024年及未來，投資市場主要風險和機遇包括：

1. 經濟周期步伐不一，貨幣和其他公共政策立場各異； 2. 美國等部分經濟體迅速加息，但仍保持穩健增長，中國等其他經濟體則需要刺激政策； 3. 綠色轉型和地緣政治因素，推動供應鏈和盈利來源去風險化或重組； 4.全球趨勢增長、通脹和財務回報轉變。

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至於對未來12個月的預測，基於以下9個情景假設：

全球GDP增長將放緩，隨後復甦；

全球通脹將下降，但仍保持在許多央行的目標以上；

主要西方國家央行的緊縮周期正接近尾聲；

長期政府債券收益率將表現參差，而2023年下半年孳息曲綫（Yield Curve）走峭；

美國信貸息差擴大，但歐洲信貸息差收緊，違約率上升；

部分市場的股票股息增長放緩，股票收益率下降；

房地產信託基金（REITs）股息增長放緩，收益率下降；

隨着全球經濟放緩，大宗商品表現欠佳（農產品除外）；

隨着美國聯儲局緊縮政策結束，美元走弱。

資產配置策略：防禦性立場+逐步增風險

至於全球資產配置，偏向防禦，而我們的投資期限為12個月，在此期限內，預料部分主要央行將從緊縮轉向寬鬆，並預計經濟將會反彈。因此，選擇了一條中間路綫......

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