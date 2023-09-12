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海外物業投資 首要知己知彼

財金猛人追蹤 19:10 2023/09/12

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客戶最常問筆者的問題，是為甚麼總能物色到具投資價值的項目？為甚麼會選俄亥俄州為主要的據點？

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做房地產投資，一定要對當地市場有深入的了解，才可以提供最貼市的資訊和意見。筆者在美國出生和長大，不僅對當地環境非常熟悉，更曾在當地銀行工作，為超過80家企業處理房地產開發及融資項目。

物業種類涵蓋寫字樓、酒店、住宅及商用物業，客戶包括位列《財富》世界500強（Fortune 500）企業，如亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、迪士尼等國際知名企業，並擁有超過15年美國房地產投資經驗。

俄亥俄州擁巨大潛力

筆者第一所投資的物業位於洛杉磯，從中賺取了第一桶金後，便開始物業理想投資的州份。在實地考察後，筆者發現俄亥俄州擁有巨大的潛力。

俄亥俄州是美國房價漲幅最大的地區之一，仍有足夠空間可以迎頭追趕。最重要的是，即使現時水平入場，租金回報以及租金回報率仍相當可觀。

即使投資者申請貸款，每月的租金回報也足以支付供款和利息。再加上筆者分享的槓桿方法，可以減少在物業上的現金投入，套出現金再投資。不出數年，投資者手上的資產已翻，不用擔心樓價受挫。

近年來，許多大企業紛紛在俄亥俄州進行投資，之前已和讀者介紹過。就在上個月，美國參議員謝羅德．布朗（Senator Sherrod Brown）宣布撥款445.5萬美元給俄亥俄州立大學，用於研究電動汽車電池並建設電池創新實驗室和教育中心。

這項投資將促進俄亥俄州電動汽車產業的發展，使其成為電動汽車供應鏈的中心。利好消息不斷，各方面的發展都促使大型企業在俄亥俄州投資，並吸引大量具消費力的勞動人口移居當地，刺激房地產市場，為當地租務市場提供巨大支持。

很多一綫地區如紐約、洛杉磯等的房地產價格已長期維持高位，因此投資者可以將目光轉向二、三綫地區，尋找那些長期被忽視的「潛力股」。俄亥俄州在過去一向予人落後荒涼的錯覺，很多香港投資者並未留意到近年來大量的資金流入的報道，因此還未發現這個地方的巨大前景。

目前，當地居民的平均教育水平很高，經濟活動非常活躍，醫療系統也很完善。再加上這些外資企業進駐，吸引了更多的勞動力，俄亥俄州儼如一塊隱藏在50個州中的寶藏。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯
 

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撰文 : 胡寶兒 Capstone 72創辦人

欄名 : 72致富法則

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