核心通脹高過預期 景順：2原因料美息不變至年底

美國8月按月核心通脹升0.3%，雖然略高於市場預期（點擊圖片放大），亦是半年來首次增長加速，但是由於受機票價格影響。再者，盡管核心服務通脹依然居高不下，按年計的通脹率仍然持續回落（點擊圖片放大）。

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我仍然預期，美國聯儲局在今年餘下時間内不會加息，以及聯儲局將於9月20日至21日召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上，將聯邦基金利率保持於5.25至5.5厘不變（另可點擊圖片放大，市場預計今年9月至明年1月加息機會率）。

抑通脹有進展 料利率預測中位數下調

紐約聯儲局行長威廉斯（John Williams）近日表示，政策「處於良好位置」，至於是否需要進一步收緊政策，這是個「有待討論的問題」。鑑於聯儲局在抑制通脹方面取得的進展，預料聯儲局甚至有可能在下一份經濟預測概要中，將聯邦基金利率的年末預測中位數下調至目前5.4厘的水平，或者新的點陣圖可能顯示，未來平均緊縮程度有所減輕。

盡管如此，預期鮑威爾將繼續發表鷹派言論，因為他不願看到金融環境過早放鬆。

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此外，高通脹的說法正變得過時......

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