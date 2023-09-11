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英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難

國際 21:20 2023/09/11

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自2008年金融海嘯之後，全球步入超低息年代，新一代可能難以明白息率高低對樓市的影響有多大。綜觀西方世界，英國樓市堪稱這兩年最能夠體會「息魔」威力的國度，按揭成本大幅增加，完全抵消樓價下跌帶來的好處，甚至令置業變得更加困難。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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