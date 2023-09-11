英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國際 21:20 2023/09/11 分享： 分享： 自2008年金融海嘯之後，全球步入超低息年代，新一代可能難以明白息率高低對樓市的影響有多大。綜觀西方世界，英國樓市堪稱這兩年最能夠體會「息魔」威力的國度，按揭成本大幅增加，完全抵消樓價下跌帶來的好處，甚至令置業變得更加困難。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 伯明翰表面破產 實為財政重整 2023/09/06 伯明翰表面破產 實為財政重整 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/05 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 2023/09/04 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 漢堡包縮水 掀法律風暴 2023/09/04 漢堡包縮水 掀法律風暴 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 2023/09/01 普京殺雞儆猴 高調肅清叛將 你可能感興趣 伯明翰表面破產 實為財政重整 20:48 2023/09/06 伯明翰表面破產 實為財政重整 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 22:56 2023/09/05 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 21:12 2023/09/04 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 最新專欄文章 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 今日 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 2023/09/07 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/06 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 國金札記 - 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 2023/09/05 澤連斯基肅貪 對象大有來頭 海外物業 按揭貸款 定息 收租 BNO 定息按揭 加息 英國