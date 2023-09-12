光環9厘息 估值被低估

人民幣離岸價昨日反彈至7.3，可惜港股下跌收場，但光大環境（00257）近期表現明顯跑贏大市，暫受制下降軌，但公司今年業績可以重拾增長，更重要是預測市盈率（PE）只有3.5倍，預測息率更有8.9厘，作

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