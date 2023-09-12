光環9厘息 估值被低估 財金專欄 2023/09/12 分享： 分享： 人民幣離岸價昨日反彈至7.3，可惜港股下跌收場，但光大環境（00257）近期表現明顯跑贏大市，暫受制下降軌，但公司今年業績可以重拾增長，更重要是預測市盈率（PE）只有3.5倍，預測息率更有8.9厘，作 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣反彈 港股不升反跌之謎（第四版） 2023/09/11 人民幣反彈 港股不升反跌之謎（第四版） 中字股實力談 - 港股要回升 ATM最關鍵 2023/09/09 港股要回升 ATM最關鍵 中字股實力談 - 平過同類股 越通有高息 2023/09/08 平過同類股 越通有高息 中字股實力談 - 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版） 2023/09/07 港股彈得起彈不起 睇人民幣（第四版） 中字股實力談 - 政策促旅遊 攜程要吸納 2023/09/07 政策促旅遊 攜程要吸納 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 習近平 旗形 光大環境（00257） 人民幣 板塊