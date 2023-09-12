豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥

消息指今屆民建聯執委會選舉競爭激烈，共76人參選爭57個位，當中有29名參選人非現屆執委。

一場百年豪雨，令港府打贏「10號波」的政績大打折扣，也令民建聯當晚的籌款晚宴告吹，要延期「撲水」。該黨中人坦言

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