豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 財金專欄 2023/09/12 分享： 分享： 消息指今屆民建聯執委會選舉競爭激烈，共76人參選爭57個位，當中有29名參選人非現屆執委。 一場百年豪雨，令港府打贏「10號波」的政績大打折扣，也令民建聯當晚的籌款晚宴告吹，要延期「撲水」。該黨中人坦言 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 贏了十號波 輸給水災 2023/09/11 贏了十號波 輸給水災 有政戲 - 官員主禮新風 3活動首當其衝 2023/09/08 官員主禮新風 3活動首當其衝 有政戲 - 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 2023/09/07 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 有政戲 - 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 2023/09/06 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 有政戲 - 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 2023/09/05 谷股市專組出招 不止減印花稅咁簡單 立法會 選舉 李家超 民建聯 李慧琼 陳恒鑌 葛珮帆 張國鈞 周浩鼎 陳克勤