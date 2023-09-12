  • 26°C
香港時間 : 2023912日 (週二) 03:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難

財金專欄 2023/09/12

分享：

分享：

買樓容易供樓難，應是此刻英國樓市的最貼切形容。如何協助置業人士更易承造按揭或供款，將是英國樓市有否一綫生機的關鍵。

自2008年金融海嘯後，全球步入超低息年代，新一代可能難以明白息率高低對樓市的影響有多

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
2023/09/11
英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟
2023/09/11
大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟
國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得
2023/09/08
英國寬按揭上限 供到80歲都得
國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？
2023/09/07
伯明翰「破產」 更似財政重整？
國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈
2023/09/06
英政府拖字訣 校舍變計時炸彈
英國 通脹 加息 樓價 物業 英格蘭 蘇格蘭 首次置業 定息 定息按揭

上一篇文章

水浸路塞速示警 防災意識全民升

下一篇文章

金融數據 超出預期

推薦文章

國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟
大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟
美印共建香料路 華佔先耕耘十載
美印共建香料路 華佔先耕耘十載
宏觀眼界 - 9月市道
9月市道
有政戲 - 贏了十號波 輸給水災
贏了十號波 輸給水災
且戰且走
且戰且走
華為供應商可留意
華為供應商可留意