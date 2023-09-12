英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 財金專欄 2023/09/12 分享： 分享： 買樓容易供樓難，應是此刻英國樓市的最貼切形容。如何協助置業人士更易承造按揭或供款，將是英國樓市有否一綫生機的關鍵。 自2008年金融海嘯後，全球步入超低息年代，新一代可能難以明白息率高低對樓市的影響有多 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/11 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 2023/09/11 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 2023/09/07 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/06 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 英國 通脹 加息 樓價 物業 英格蘭 蘇格蘭 首次置業 定息 定息按揭