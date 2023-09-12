英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難

買樓容易供樓難，應是此刻英國樓市的最貼切形容。如何協助置業人士更易承造按揭或供款，將是英國樓市有否一綫生機的關鍵。

自2008年金融海嘯後，全球步入超低息年代，新一代可能難以明白息率高低對樓市的影響有多

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