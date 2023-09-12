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人幣滙率扭轉弱勢 滙豐料2條件實踐

研究報告 15:00 2023/09/12

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近日在岸人民幣（CNY）扭轉弱勢，在截至9月12日止，人民幣的滙率中間價較前日升162點，報7.1986。滙豐環球研究（以下簡稱「滙豐」）的報告料美元兑人民幣在今年第四季處7.3水平，而到明年年底將會稍為回落至7.2水平。

上述滙豐預測是基於對中國經濟持續增長的預期，同時考慮到在明年第二季美國聯儲局將開始減息75個基點的預測（滙豐對美元兑人民幣最新預測，詳見下圖）。

點擊圖片放大
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報告亦提及，中國人民銀行（下稱「人行」）將美元兑人民幣的中間價設定，持續較市場預期低，這限制了在岸人民幣滙率上升程度。此外，由於港上市中國企業派息旺季已過，跨境資金流動可能不再維持負面；最近市場對經濟增長的預期再次下調，外國投資者已處於低配。

於未來人民幣滙率會有根本性的改善，滙豐認為有兩個條件實踐：

（1）當內地採取措施發揮作用，後續還提供更多財政政策支持，令當地經濟數據回升，此外，即將召開20屆三中全會推出重要舉措；

（2）美聯儲結束自去年3月起展開的加息周期，以及明年第二季開始減息。

有關人行收緊離岸流動性……

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

報告來源：滙豐環球研究

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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