▲ 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐

美國息口有機會年內見頂，但就算暫停加息，息口仍然偏高，不單止為樓市交投量受衝擊，連帶舊樓收購步伐亦減慢，今年以來以只有約4宗強拍申請，較去年同期下挫約7成，歸根究底，有3大因素使強拍數量維持低水平。

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