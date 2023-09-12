三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 地產 14:11 2023/09/12 分享： 分享： ▲ 三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐 美國息口有機會年內見頂，但就算暫停加息，息口仍然偏高，不單止為樓市交投量受衝擊，連帶舊樓收購步伐亦減慢，今年以來以只有約4宗強拍申請，較去年同期下挫約7成，歸根究底，有3大因素使強拍數量維持低水平。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 2023/09/07 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 2023/09/09 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 銀主趕套現 樓價調整趨加快 2023/09/08 銀主趕套現 樓價調整趨加快 你可能感興趣 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 20:03 2023/09/07 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 14:00 2023/09/09 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 銀主趕套現 樓價調整趨加快 14:00 2023/09/08 銀主趕套現 樓價調整趨加快 最新專欄文章 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 2023/09/07 新盤市場形勢仍嚴峻 減價盤逐來 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 2023/09/07 新盤若繼續低開 二手樓價難看好 斷供潮殺到 銀主盤數目急增？ 2023/09/02 斷供潮殺到 銀主盤數目急增？ 樓市吹淡風 新居屋申請亦受波及 2023/08/26 樓市吹淡風 新居屋申請亦受波及 下半年樓價 難大幅彈升 2023/08/21 下半年樓價 難大幅彈升 土地供應 樓價 收購 一手市場 按揭貸款 加息 施政報告 強拍 發展商