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景順：2現象示美衰退機會降 料呈「顛簸地着陸」

財金猛人追蹤 14:03 2023/09/14

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在短短幾個月內，市場對美國經濟的普遍看法，從「硬着陸」轉變成「軟着陸」。不過，我們的觀點未變，認為美國經濟很大可能「顛簸地着陸」。

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盡管仍保持長期以來的「顛簸地着陸」情景，即預計美國經濟將經歷温和衰退，但最近其經濟衰退可能性有所下降。原因如下：

  • 首先，美國通脹正在下降，盡管下降速度比聯儲局預想的要慢，但這可能意味着貨幣政策已具有足夠的限制性，無需再次加息。
  • 其次，勞動力市場保持穩健。由於疫情期間勞動力短缺，僱主加緊努力來留住員工。 

經濟衰退風險未除 投資者不宜過於樂觀

盡管最近對「不着陸」情景的樂觀情緒引發市場關注，但我仍認為經濟衰退風險依舊存在，希望投資者不要變得過於樂觀。主原是聯儲局的緊縮政策，對經濟的影響尚未全部顯現。貨幣政策的影響具有滯後性，而且對經濟活動的影響是持久長遠的，此意味着經濟放緩還有一大部分沒有顯現出來。

點擊圖片放大

不過，隨着抗通脹政策的發展，美國正處於或接近其加息周期的尾聲。我認為......

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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