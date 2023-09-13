華為5G手機歸來 大摩料明年搶回1成市佔

華為配備「中國芯」的Mate 60 Pro熱銷，上周更加碼推出高端版Mate 60 Pro+及折疊機型Mate X5，銳意重返高端手機市場。摩根士丹利估計，中芯國際 （00981） 的7納米芯片供應能力是華為出貨的最大制肘，料華為2024年出貨約為2,500萬部5G手機，佔中國5G智能手機需求的約10%。

根據內地媒體報導，內地消費者對華為手機需求殷切（詳見：華為Mate 60 Pro熱銷 富瑞料威脅蘋果（第二版））。摩根士丹利的渠道調研顯示，Mate 60系列的訂單已高達1,500萬部，故認為中芯對「麒麟9000S」的供應，就是華為最終出貨量的最終變數。

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摩根士丹利從半導體設備供應商得知，中芯國際在2022年10月7日關於14納米FinFET出口管制公告之前已經建造了14納米FinFET的產能，其中一部分產能應該已經轉換為7納米。但考慮到7納米的周期時間比14納米長得多，該行估計約有55%的產能損失。這是因為在7納米製程中，使用DUV光刻的「雙重曝光」技術可能會降低晶圓的通過量，使良率下降。

同時，中芯國際14納米/10納米/7納米產能的主要瓶頸，應該是美國設備供應商應用材料（美：AMAT）提供的，用於製造FinFET晶體管結構的「矽鍺（SiGe）磊晶（Epitaxy）工具」，該工具受到美國出口管制的限制。如果中芯國際想要增加其14納米及以下的產能，公司可能需要從其28納米生產綫上移走現有的工具，這可能導致其晶圓廠的機會成本非常高，因為會損失一些28納米的業務機會。

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此外，由於中芯國際自去年10月7日以來無法獲得美國技術支持，摩根士丹利預計中芯國際的14納米/7納米工藝可能會出現一些良率問題。通過假設7納米的產出良率為40%，該行認為中芯每月可生產約200萬個7納米5G SoC芯片，年產量約為2,500萬個，全數供應華為後，華為在2024年就生產2,500萬部5G手機，佔中國5G手機市場的份額為11%。

「威脅蘋果論」過份吹噓

華為重返內地高端手機市場......

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記者：陳煒傑

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