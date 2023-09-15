人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 國際 16:05 2023/09/15 分享： 分享： 全球經濟從新冠疫情陸續復甦以來，各大經濟體均面臨一大難題—就業人口不足。部分國家不止現時勞動力問題，低落出生率更引發憂慮，紛紛推出政策希望刺激人口增長。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算 2023/09/01 加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算 日本上半年初生嬰減少3.6% 全年料再次低於80萬 2023/08/29 日本上半年初生嬰減少3.6% 全年料再次低於80萬 難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力 2023/08/13 難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力 日本連續兩年人均壽命下跌 新冠疫情成主因 2023/07/29 日本連續兩年人均壽命下跌 新冠疫情成主因 日本人口連跌14年 首度全數都道府縣均錄跌幅 2023/07/26 日本人口連跌14年 首度全數都道府縣均錄跌幅 你可能感興趣 加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算 15:15 2023/09/01 加拿大更新人口統計資訊 詳列非永久居留估算 日本上半年初生嬰減少3.6% 全年料再次低於80萬 17:40 2023/08/29 日本上半年初生嬰減少3.6% 全年料再次低於80萬 難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力 17:25 2023/08/13 難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力 最新專欄文章 通脹捲土重來 揪出背後元兇 2023/09/09 通脹捲土重來 揪出背後元兇 滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？ 2023/09/08 滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？ 金融泡沫屢爆破 揭3大「原兇」 2023/09/02 金融泡沫屢爆破 揭3大「原兇」 金融泡沫漸變頻繁 3大要素成催化劑 2023/09/01 金融泡沫漸變頻繁 3大要素成催化劑 拆解泰國政局 保守勢力再成主導 2023/08/26 拆解泰國政局 保守勢力再成主導 人口 經濟 財政政策 就業 可持續發展 退休 移民 通脹 金融