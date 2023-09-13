中國前景︰解構經濟危機論

最近幾周，中國房地產行業的前景成為各大媒體熱話，投資者擔心房地產行業面臨的債務問題會失控，並拖累整體經濟。

到底中國是否面臨經濟危機？而現時全球第二大經濟體所面對的經濟問題又是甚麼？當中有沒有甚麼機遇？

▼ 點擊圖片放大

經濟危機論言過其實

內房危機的消息佔據各大媒體，但退一步分析，中國政府一直致力控制過度借貸，以降低整體經濟風險。

於2020年，當時中國政府針對房地產開發商推出指導方針，即所謂的「三條紅綫」成為房地產業界的轉折點，最終拖累行業前景。

但撇開內房危機，StashAway經濟分析師認為盡管部分重要數據反映中國出現周期性經濟放緩，但其他數據反映中國並未完全陷入經濟危機︰

（i） 大宗商品價格

作為主要進口國之一，中國的經濟一旦受任何干擾，都會對銅、鐵、石油等多種大宗商品的價格產生重大影響；而到目前為止並未出現任何異樣。

雖然，銅及鐵礦石價格在過去2年確實下跌，但之後已恢復，現時相對穩定。

（ii） 經濟數據

就整體經濟狀況而言，採購經理人指數一般被視為不錯的指標衡量商業狀況，其中，製造業的讀數一直維持於約50（作為區分經濟擴張及收縮的中分值）。

另一方面，服務業及非製造業的讀數一直下降，但仍高於50大關，即是仍在擴張。

（iii） 中國銀行業

如內房危機升級，中國銀行業將成為穩住全面危機的關鍵。

現時，中國銀行業的財政健康狀況良好，截至6月，中國銀行業的不良貸款總額佔比仍處於1.6%的可控範圍內，甚至對於新興市場經濟體而言，這個數字算相對較低。

相比之下，同為新興市場的印度持有低於5%的不良貸款比例；至於美國或英國等發達市場，這一比例分別約為0.7%及0.9%。

最壞的情況是───即陷入困境的內房開發商（約佔總數一半）將全部違約，預期這對銀行資產的打擊將低於2%，原因是中國銀行對房地產開發商的貸款準則較為嚴謹。

另外，中國銀行的總資本充足率為14.7%，內房危機的打擊未至於將該比率拖低於10.5%至11.5%水平（政府所要求）。

經濟危機外的內憂外患

中國經濟雖然未陷入全面危機，但內房問題確實為整體經濟帶來重大的下行壓力，如前述，房地產佔中國GDP一大部分，而房地產投資下跌（2022年為-10%，截至7月底的一年為-8.5%）則直接重擊中國經濟增長。

現時中國還面臨出口壓力，而出口貿易是中國經濟增長的重要「引擎」，約佔GDP 20%。

如StashAway經濟分析師提及，美國（中國的最大貿易夥伴）對商品的需求放緩，使中國的重要經濟來源下跌。

繼6月及7月出現2位數下降後，中國截至8月的出口總額較上年同期下跌8.8%。

中國遠景正轉向新增長動力

中國經濟出現周期性放緩的原因之一︰中國正着眼於經濟轉型，並面向新的長綫增長型領域，如電動汽車行業。於千禧年末，中國便為電動汽車生態系統奠定基礎，當時的政府也大力支持該行業發展。

今天，國產汽車製造商生產出價格實惠、高質量的電動汽車及零部件，使中國汽車成為世界市場上具有競爭力的產業之一，預期到2030年，中國汽車製造商於全球汽車市場的份額將會翻倍，達到33%。

市場角度而言，StashAway經濟分析師認為中國股市的估值仍相對合理。

MSCI中國指數的遠期市盈率已從8月份的低點回升，截至9月初約為11倍，相對於十年平均水平12.5倍而言算是打了折扣。

而對於MSCI新興市場指數的遠期市盈率而言（目前約為13.6倍），中國股市相對更便宜。

總體而言，中國面臨周期性放緩，短期內為企業盈利帶來壓力，但深入研究細節便會發現，中國經濟出現全面危機似乎言過其實。

這情況下提醒投資者及旁觀者，理性投資立足於數據，而非依賴市場新聞。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此