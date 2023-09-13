富達：亞洲投資級別債券吸引

環球經濟增長放緩期間，富達認為，亞洲投資級別債券展現分散風險的作用。而從股息角來度，亞洲市場提供吸引的股息率和股息增長的選擇。

隨着已發展市場的通脹開始降溫，投資者對聯儲局將導引經濟軟着陸的預期持續上升

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