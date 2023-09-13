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富達：亞洲投資級別債券吸引

財金專欄 2023/09/13

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環球經濟增長放緩期間，富達認為，亞洲投資級別債券展現分散風險的作用。而從股息角來度，亞洲市場提供吸引的股息率和股息增長的選擇。

隨着已發展市場的通脹開始降溫，投資者對聯儲局將導引經濟軟着陸的預期持續上升

...

撰文 : 廖婉菁 富達國際固定收益基金經理
Jochen Breuer 富達國際股票基金經理

欄名 : 名家觀點

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