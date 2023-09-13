富達：亞洲投資級別債券吸引 財金專欄 2023/09/13 分享： 分享： 環球經濟增長放緩期間，富達認為，亞洲投資級別債券展現分散風險的作用。而從股息角來度，亞洲市場提供吸引的股息率和股息增長的選擇。 隨着已發展市場的通脹開始降溫，投資者對聯儲局將導引經濟軟着陸的預期持續上升 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 廖婉菁 富達國際固定收益基金經理Jochen Breuer 富達國際股票基金經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：股債比重宜五五波 2023/09/12 施羅德：股債比重宜五五波 12%回報 平安資管車強 買高息股心法 2023/09/08 12%回報 平安資管車強 買高息股心法 PGIM：通脹回落 選四板塊 2023/09/08 PGIM：通脹回落 選四板塊 法貿行：內地減息難谷消費 2023/09/07 法貿行：內地減息難谷消費 PGIM：美國未能減少對華依賴 2023/09/06 PGIM：美國未能減少對華依賴 中國 經濟 通脹 加息 金融 外滙 貨幣政策 科技行業 中國市場 亞洲市場