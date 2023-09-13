出口撑半邊天 重汽盈利高增

港股缺乏方向，恒生指數昨日跌70點，收報18025點，今年已跌9%。但中國重汽（03808）今年卻升超過40%，顯著跑贏大市，因為盈利恢復增長，尤其出口業務成為支撑增長關鍵，但估值被低估，股價有上升空

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