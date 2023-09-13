出口撑半邊天 重汽盈利高增 財金專欄 2023/09/13 分享： 分享： 港股缺乏方向，恒生指數昨日跌70點，收報18025點，今年已跌9%。但中國重汽（03808）今年卻升超過40%，顯著跑贏大市，因為盈利恢復增長，尤其出口業務成為支撑增長關鍵，但估值被低估，股價有上升空 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股「白露」後普遍下跌（第四版） 2023/09/12 港股「白露」後普遍下跌（第四版） 中字股實力談 - 光環9厘息 估值被低估 2023/09/12 光環9厘息 估值被低估 中字股實力談 - 人民幣反彈 港股不升反跌之謎（第四版） 2023/09/11 人民幣反彈 港股不升反跌之謎（第四版） 中字股實力談 - 港股要回升 ATM最關鍵 2023/09/09 港股要回升 ATM最關鍵 中字股實力談 - 平過同類股 越通有高息 2023/09/08 平過同類股 越通有高息 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國國務院 中共中央政治局 中國重汽（03808） 新能源 人民幣 板塊