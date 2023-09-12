德國再成病夫 歐央加息兩難 國際 22:52 2023/09/12 分享： 分享： 歐洲央行自2022年7月以來，累計加息4.25厘，務求遏制高通脹，最新存款利率為3.75厘，而該行周四（14日）再次議息，市場關注會否連續第10次會議加息。然而，加息無可避免對經濟造成負面影響，尤其是歐洲這兩年急於與俄羅斯能源切割，歐洲經濟可謂雪上加霜。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/12 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 2023/09/11 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 2023/09/07 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/06 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 經濟 貨幣政策 歐洲央行 加息 德國 歐盟 GDP 通脹 議息