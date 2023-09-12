德國再成病夫 歐央加息兩難

歐洲央行自2022年7月以來，累計加息4.25厘，務求遏制高通脹，最新存款利率為3.75厘，而該行周四（14日）再次議息，市場關注會否連續第10次會議加息。然而，加息無可避免對經濟造成負面影響，尤其是歐洲這兩年急於與俄羅斯能源切割，歐洲經濟可謂雪上加霜。

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