  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 00:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德國再成病夫 歐央加息兩難

國際 22:52 2023/09/12

分享：

分享：

歐洲央行自2022年7月以來，累計加息4.25厘，務求遏制高通脹，最新存款利率為3.75厘，而該行周四（14日）再次議息，市場關注會否連續第10次會議加息。然而，加息無可避免對經濟造成負面影響，尤其是歐洲這兩年急於與俄羅斯能源切割，歐洲經濟可謂雪上加霜。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
2023/09/12
英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟
2023/09/11
大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟
國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得
2023/09/08
英國寬按揭上限 供到80歲都得
國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？
2023/09/07
伯明翰「破產」 更似財政重整？
國金札記 - 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈
2023/09/06
英政府拖字訣 校舍變計時炸彈
經濟 貨幣政策 歐洲央行 加息 德國 歐盟 GDP 通脹 議息

下一篇文章

三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐

推薦文章

滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？
滙豐前首席經濟師拆解 通脹怎捲土重來？
英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
伯明翰表面破產 實為財政重整
伯明翰表面破產 實為財政重整
英國寬按揭上限 供到80歲都得！
英國寬按揭上限 供到80歲都得！
三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐
三大因素 窒礙舊樓收購強拍步伐
【通脹偵察站】耶倫：北京仍有空間加強政策力度 （持續更新）
【通脹偵察站】耶倫：北京仍有空間加強政策力度 （持續更新）