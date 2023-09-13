維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 財金專欄 2023/09/13 分享： 分享： 港府周四啟動的「香港夜繽紛」計劃，個別活動及場地是否長久辦下去，要視乎效果才作決定。 香港「不夜城」失色，如何令香港這顆夜明珠再現光芒？大家不約而同把眼光放在維港兩岸的海濱，多個夜市和活動陸續有來；但有 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 2023/09/12 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 有政戲 - 贏了十號波 輸給水災 2023/09/11 贏了十號波 輸給水災 有政戲 - 官員主禮新風 3活動首當其衝 2023/09/08 官員主禮新風 3活動首當其衝 有政戲 - 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 2023/09/07 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 有政戲 - 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 2023/09/06 政府谷夜經濟 一波接一波到明年初 政治 經濟 香港 餐廳 美食 商場 中環 尖沙咀 表演 銅鑼灣