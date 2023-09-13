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維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」

財金專欄 2023/09/13

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港府周四啟動的「香港夜繽紛」計劃，個別活動及場地是否長久辦下去，要視乎效果才作決定。

香港「不夜城」失色，如何令香港這顆夜明珠再現光芒？大家不約而同把眼光放在維港兩岸的海濱，多個夜市和活動陸續有來；但有

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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