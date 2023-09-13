租金回報跑輸了 財金專欄 2023/09/13 分享： 分享： 以現時市場租金水平及近月租金回報率2.4至2.8厘來看，「租平過供」的情況將更為明顯及加劇，樓市將因而進一步受壓。 6月份，唐榮曾在專欄提出一個問題，市場出現樓價跌、租金升的情況，一來一回，可以拉高出租 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 究竟全港有多少住宅單位？ 2023/09/12 究竟全港有多少住宅單位？ 專家樓論 - 大行調升H按「封頂息」 助二手交投升？ 2023/09/11 大行調升H按「封頂息」 助二手交投升？ 專家樓論 - 內地生今年承租能力強 2023/09/11 內地生今年承租能力強 專家樓論 - 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 2023/09/09 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌? 專家樓論 - 銀主趕套現 樓價調整趨加快 2023/09/08 銀主趕套現 樓價調整趨加快 銀行 加息 樓價 風險管理 收租 估價 拆息 H按 現金回贈 差餉物業估價署