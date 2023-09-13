以現時市場租金水平及近月租金回報率2.4至2.8厘來看，「租平過供」的情況將更為明顯及加劇，樓市將因而進一步受壓。

6月份，唐榮曾在專欄提出一個問題，市場出現樓價跌、租金升的情況，一來一回，可以拉高出租

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