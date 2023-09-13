  • 27°C
香港時間 : 2023913日 (週三) 01:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

租金回報跑輸了

財金專欄 2023/09/13

分享：

分享：

以現時市場租金水平及近月租金回報率2.4至2.8厘來看，「租平過供」的情況將更為明顯及加劇，樓市將因而進一步受壓。

6月份，唐榮曾在專欄提出一個問題，市場出現樓價跌、租金升的情況，一來一回，可以拉高出租

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 究竟全港有多少住宅單位？
2023/09/12
究竟全港有多少住宅單位？
專家樓論 - 大行調升H按「封頂息」 助二手交投升？
2023/09/11
大行調升H按「封頂息」 助二手交投升？
專家樓論 - 內地生今年承租能力強
2023/09/11
內地生今年承租能力強
專家樓論 - 龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌?
2023/09/09
龍頭大行帶頭加按息 樓價仲有得跌?
專家樓論 - 銀主趕套現 樓價調整趨加快
2023/09/08
銀主趕套現 樓價調整趨加快
銀行 加息 樓價 風險管理 收租 估價 拆息 H按 現金回贈 差餉物業估價署

上一篇文章

中國金價「破600」 拆解市場迷思

下一篇文章

維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」

推薦文章

國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
專家樓論 - 究竟全港有多少住宅單位？
究竟全港有多少住宅單位？
有政戲 - 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥
豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥
投資坐標 - 新地和阿里為何累街坊？
新地和阿里為何累街坊？
選股情報 - 9月危？
9月危？
國情知聞 - 金融數據 超出預期
金融數據 超出預期