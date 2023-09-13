德國再成「病夫」 歐央加息兩難 財金專欄 2023/09/13 分享： 分享： 當年提出「歐洲病夫」這個名稱的經濟師認為，德國今次經濟失速，遠不如25年前般惡劣。 歐洲央行自2022年7月以來累計加息4.25厘，務求遏制高通脹，最新存款利率為3.75厘，而該行周四（14日）再次議息 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 德國再成病夫 歐央加息兩難 2023/09/12 德國再成病夫 歐央加息兩難 國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/12 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 2023/09/11 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 2023/09/07 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 經濟 德國 GDP 疫情 通脹 加息 歐洲 貨幣政策 俄羅斯 歐元