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德國再成「病夫」 歐央加息兩難

財金專欄 2023/09/13

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當年提出「歐洲病夫」這個名稱的經濟師認為，德國今次經濟失速，遠不如25年前般惡劣。

歐洲央行自2022年7月以來累計加息4.25厘，務求遏制高通脹，最新存款利率為3.75厘，而該行周四（14日）再次議息

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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