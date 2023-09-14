麥格理胡偉俊：中國陷損益表困境 企業和家庭收入壓力大

近期市場聚焦中國是否陷入「資產負債表衰退」，日本的「資產負債表衰退」理論再次成為話題。麥格理集團中國首席經濟學家胡偉俊表示，當前中國經濟所面臨的主要問題是內地企業和家庭收入壓力，而非資產價值大幅縮水。

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「資產負債表衰退」理論由日本野村綜合研究所辜朝明提出，定義為資產負債表衰退，通常發生在資產價格急劇下跌後出現，舉例說，90年代初日本商業地產價格在急劇下跌時，日本企業的資產價值迅速縮水。

然而，資產負債表構成：資產=負債+所有者權益，資產價值的下降一旦超過所有者權益，就會出現資不抵債，甚至破產的情況。管理層就會選擇減緩甚至停止擴張，並將現金流用於償還債務。在此期間，由於企業停止擴張，就會出現總需求嚴重不足，引發出現經濟衰退。

對於中國是否陷入「資產負債表衰退」問題，胡偉俊認為：

「不論是企業還是家庭，最關心的不是資產負債表，而是損益表。」

同時，中國目前的問題與「資產負債表衰退」理論描述不一，從經濟數據反映兩個原因：

（1）日本股票市場、東京等大都市等土地價格曾從最高點下跌70%以上。胡偉俊說，這種幅度的資產價值縮水，中國是沒有的。

（2）日本企業曾經歷一波去槓桿。90年代，日本企業槓桿率（債務佔GDP比例），由1994年的145%跌至2004年到99%。胡偉俊稱，反觀中國，近年來沒有大規模去槓桿的迹象。在今年第二季，無論是家庭、企業還是政府的槓桿率都剛達到歷史新高（見圖）。

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胡偉俊觀察得知，大部分內地企業面臨最大問題不是資產大幅縮水……更多內容，請登入瀏覽。

編輯：鍾采餘

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