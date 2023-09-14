日本三大重工股受累 反成入手機會

自美國雷神技術公司（美：RTX）公布，因旗下普惠公司（Pratt & Whitney）的GTF PW1000G飛機引擎零部件有潛在風險，需為召回航機檢查維修的成本撥備30億元（美元‧下同）。

一洋之隔的日本，三大重工公司：三菱重工（日：7011）、川崎重工（日：7012）和IHI（日：7013）原來也有參與此型號飛機引擎項目。三間公司的股價翌日開市隨即下跌，當中IHI下跌最多，跌約16%。

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雖然市場反應非常負面，但與基本面是否一致卻值得研究。

綜合各公司過往公佈的資訊，於此引擎項目中，三菱重工負責開發引擎燃燒室和擴散器，川崎重工負責低壓壓縮機，IHI則負責引擎風扇模組，分別佔項目價值的2.3%、6%和15%。雷神公司自己則佔項目價值51%。

這款引擎已知有毛病一段時間，但直至今年7月雷神公司才公布調查結果。當時雷神公司表示，引擎零部件的瑕疵主要源自用於塗層的粉狀鎳含有污染物，並由雷神公司位於紐約州的一家工廠生產。

直至目前為止，可能由於涉及商業機密，4間公司均未清楚交待問題的細節，尤其未釐清責任誰屬。不過，既然雷神公司公開了相關召回成本，也就有了估算的基礎。根據集團公布數據作簡單運算，以上3間日本重工公司需要的撥備則為1.4億元、3.5億元和8.8億元。

在最近一季財務資料中，航空防衛和宇宙業務佔三菱重工收入約4%；飛機引擎佔川崎重工收入約6%；IHI的航空防衛和宇宙業務佔收入約26%，而當中GTF PW1000G型號相關業務量佔6成，極粗略估算此型號引擎即佔IHI收入16%。

按9月12日收市價觀察，3家日本重工公司股價的跌幅為4%、6%和16%，與前述業務比重幾乎一樣。

近年東亞地緣局勢漸趨緊張，日本亦因此增加防衛預算。當中以研發新型防衛技術預算增幅最大。三菱重工的「極超音速誘導彈」和「島嶼防衛用滑空彈」等新項目，帶動公司防衛訂單創新高；另川崎重工奪得「島嶼防衛用新對艦誘導彈」項目。

今年以來，三菱重工和川崎重工股價強勢，正是投資者憧憬，未來防衛業務帶動兩間公司業績增長。筆者亦認為日本防衛投資趨勢將持續多年，此次普惠飛機引擎帶來股價調整將是建倉機會。至於IHI，其業績後續風險受普惠飛機引擎影響大，相比前兩者看低一綫。

（筆者公司管理之基金持有三菱重工權益。）

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