希望在明年 小米汽車上市 財金專欄 2023/09/14 分享： 分享： 華為復推手機以及蘋果推出iPhone 15，手機排位再出現爭奪戰，小米集團（01810）市佔率難免被侵食，但小米「跨界」新能源汽車，可以為來年業績帶來衝擊，尤其營造頭肩底形態，新能源車隨時為股價「車」 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 保歷加通道收窄 港股798億成交等單邊市（第四版） 2023/09/13 保歷加通道收窄 港股798億成交等單邊市（第四版） 中字股實力談 - 出口撑半邊天 重汽盈利高增 2023/09/13 出口撑半邊天 重汽盈利高增 中字股實力談 - 港股「白露」後普遍下跌（第四版） 2023/09/12 港股「白露」後普遍下跌（第四版） 中字股實力談 - 光環9厘息 估值被低估 2023/09/12 光環9厘息 估值被低估 中字股實力談 - 人民幣反彈 港股不升反跌之謎（第四版） 2023/09/11 人民幣反彈 港股不升反跌之謎（第四版） 每股盈利 市盈率 智能手機 中國發改委 頭肩底 小米集團－W（01810） 新能源 人民幣