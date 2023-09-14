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希望在明年 小米汽車上市

財金專欄 2023/09/14

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華為復推手機以及蘋果推出iPhone 15，手機排位再出現爭奪戰，小米集團（01810）市佔率難免被侵食，但小米「跨界」新能源汽車，可以為來年業績帶來衝擊，尤其營造頭肩底形態，新能源車隨時為股價「車」

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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