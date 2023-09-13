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印度一小步 蘋果一大步

國際 22:20 2023/09/13

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蘋果（Apple Inc.）正式發布iPhone 15系列，無論大家已經為周五（15日）的預訂摩拳擦掌，抑或非常不滿這次升級微不足道，新一代iPhone對於蘋果而言，仍然具有極大意義，而一切全因印度。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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