印度一小步 蘋果一大步 國際 22:20 2023/09/13 分享： 分享： 蘋果（Apple Inc.）正式發布iPhone 15系列，無論大家已經為周五（15日）的預訂摩拳擦掌，抑或非常不滿這次升級微不足道，新一代iPhone對於蘋果而言，仍然具有極大意義，而一切全因印度。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 德國再成病夫 歐央加息兩難 今日 德國再成病夫 歐央加息兩難 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 今日 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 2023/09/07 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 伯明翰表面破產 實為財政重整 2023/09/06 伯明翰表面破產 實為財政重整 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 2023/09/05 英政府拖字訣 校舍變計時炸彈 你可能感興趣 德國再成病夫 歐央加息兩難 今日 19:39 德國再成病夫 歐央加息兩難 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 今日 19:38 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 22:26 2023/09/07 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 最新專欄文章 國金札記 - 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 今日 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/12 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 2023/09/11 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 國金札記 - 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 2023/09/07 伯明翰「破產」 更似財政重整？ 硬件 移動裝置 科技產品 iPhone 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 印度