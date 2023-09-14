西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 財金專欄 2023/09/14 分享： 分享： 本周多個重要活動紛紛在西九文化區上演，包括接待一帶一路高峰論壇的貴賓，以及今天的「香港夜繽紛啟動禮」。 西九文化區財困，正力爭政府同意出售區內住宅解困。其實西九文化區的角色日漸突出，本周多個重要活動紛紛 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 2023/09/13 維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 有政戲 - 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 2023/09/12 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 有政戲 - 贏了十號波 輸給水災 2023/09/11 贏了十號波 輸給水災 有政戲 - 官員主禮新風 3活動首當其衝 2023/09/08 官員主禮新風 3活動首當其衝 有政戲 - 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 2023/09/07 內地父母赴港讀碩士成風 助子女上大學 香港 博物館 一帶一路 馬會 西九文化區 M+ 唐英年 譚志源