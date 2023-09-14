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西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛

財金專欄 2023/09/14

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本周多個重要活動紛紛在西九文化區上演，包括接待一帶一路高峰論壇的貴賓，以及今天的「香港夜繽紛啟動禮」。

西九文化區財困，正力爭政府同意出售區內住宅解困。其實西九文化區的角色日漸突出，本周多個重要活動紛紛

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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