印度一小步 蘋果一大步

印度生產綫成功追落後，意味蘋果近年分散供應鏈的努力初見成效，有助減輕這家美國巨企的風險。

蘋果正式發布iPhone 15系列，無論大家已經為周五（15日）的預訂摩拳擦掌，抑或非常不滿這次升級微不足道，新

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