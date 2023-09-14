印度一小步 蘋果一大步 財金專欄 2023/09/14 分享： 分享： 印度生產綫成功追落後，意味蘋果近年分散供應鏈的努力初見成效，有助減輕這家美國巨企的風險。 蘋果正式發布iPhone 15系列，無論大家已經為周五（15日）的預訂摩拳擦掌，抑或非常不滿這次升級微不足道，新 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/13 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 2023/09/13 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/12 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 2023/09/11 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 國金札記 - 英國寬按揭上限 供到80歲都得 2023/09/08 英國寬按揭上限 供到80歲都得 中國 美國 關稅 印度 iPhone 硬件 富士康 Apple