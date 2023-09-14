野村陸挺：未來中國經濟受兩大衝擊 「化債」是關鍵一步

野村證券中國首席經濟學家陸挺在出席活動時表示，現時中國經濟面臨報復式消費反彈結束，以及內房業大幅調整引發連鎖效應，假若沒有及時遏制，對中國未來幾個月金融形勢會帶來衝擊，要解決中國經濟問題，「化債」即指有能力化解地方政府的隱形存量債務，會是最關鍵的一步。

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陸挺在出席內地新經濟學家智庫組織的《債務大辯論》研討會時表示，當前中國經濟面臨下行的趨勢，有2大原因：

（1）報復式消費反彈結束。 他指暑假結束，意味着疫後報復式消費反彈差不多結束；

（2）內房業大幅調整引發連鎖效應。他續指，內地房地產行業的大幅度調整會連累地方政府融資平台、金融機構、上下游企業，以及眾多家庭。

上述兩點有可能會導致中國螺旋式下行的趨勢，若目前這種趨勢沒有被遏制，對中國未來的幾個月的經濟形勢和金融形勢會帶來一定的衝擊。

中央政府財策化債力度

「我認為化債最關鍵的一步，還是要跟城市化及房地產關聯起來。」

陸挺說，以目前中國整體債務水平、中央政府的債務負擔來看……更多內容，請登入瀏覽。

編輯：鍾采餘

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