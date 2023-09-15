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金價跌極有譜 招金可以吸納

財金專欄 2023/09/15

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港股第四日在18000點水平上落，靜極思動格局，不明朗市況下可以考慮有增長前景的招金礦業（01818），未來三年盈利複合增長68%，增長動力會來自內生增儲和外延收購。而股價過去四個月呈長方形走勢，等待

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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