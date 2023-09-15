金價跌極有譜 招金可以吸納 財金專欄 2023/09/15 分享： 分享： 港股第四日在18000點水平上落，靜極思動格局，不明朗市況下可以考慮有增長前景的招金礦業（01818），未來三年盈利複合增長68%，增長動力會來自內生增儲和外延收購。而股價過去四個月呈長方形走勢，等待 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人行出手阻人民幣跌勢 港股靜極思動暗藏殺機（第五版） 2023/09/14 人行出手阻人民幣跌勢 港股靜極思動暗藏殺機（第五版） 中字股實力談 - 希望在明年 小米汽車上市 2023/09/14 希望在明年 小米汽車上市 中字股實力談 - 保歷加通道收窄 港股798億成交等單邊市（第四版） 2023/09/13 保歷加通道收窄 港股798億成交等單邊市（第四版） 中字股實力談 - 出口撑半邊天 重汽盈利高增 2023/09/13 出口撑半邊天 重汽盈利高增 中字股實力談 - 港股「白露」後普遍下跌（第四版） 2023/09/12 港股「白露」後普遍下跌（第四版） 黃金 黃金股 每股盈利 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中國人民銀行 山東黃金（01787） 招金礦業（01818） 紫金礦業（02899）