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成本漲不加價 新iPhone值得入手？

國際 22:53 2023/09/14

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蘋果（Apple）是世上市值最高的公司，達到2.72萬億美元（約21.2萬億港元），須知德國的國民生產總值（GDP）亦不過4萬億美元，蘋果之大可想而知。而這樣一家巨無霸企業，賣iPhone的收入，就佔了總收入約一半，因此每年出新款iPhone，總是份外受關注。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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