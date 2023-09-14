成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 國際 22:53 2023/09/14 分享： 分享： 蘋果（Apple）是世上市值最高的公司，達到2.72萬億美元（約21.2萬億港元），須知德國的國民生產總值（GDP）亦不過4萬億美元，蘋果之大可想而知。而這樣一家巨無霸企業，賣iPhone的收入，就佔了總收入約一半，因此每年出新款iPhone，總是份外受關注。 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印度一小步 蘋果一大步 今日 印度一小步 蘋果一大步 德國再成病夫 歐央加息兩難 今日 德國再成病夫 歐央加息兩難 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/13 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 2023/09/07 英國寬按揭上限 供到80歲都得！ 伯明翰表面破產 實為財政重整 2023/09/06 伯明翰表面破產 實為財政重整 你可能感興趣 印度一小步 蘋果一大步 今日 19:32 印度一小步 蘋果一大步 德國再成病夫 歐央加息兩難 今日 18:33 德國再成病夫 歐央加息兩難 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 19:38 2023/09/13 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 最新專欄文章 印度一小步 蘋果一大步 今日 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 印度一小步 蘋果一大步 今日 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 2023/09/13 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/12 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 國金札記 - 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 2023/09/11 大曼徹斯特重振旗鼓 三策略刺激夜經濟 科技產品 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone