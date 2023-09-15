法貿行：印度東南亞經濟有更大空間 財金專欄 2023/09/15 分享： 分享： 中國近十年來，入口一直削減，並以國內生產代替--特別是工業產品。許多出口國已經逐漸習慣來自中國的需求減弱的事實。亞洲發展中經濟體作為一個整體，逐漸成為全球愈來愈重要的增長引擎。 三十多年來，中國一直作為 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 艾西亞（Alicia García-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士百達：內房影響銀行風險有限 2023/09/14 瑞士百達：內房影響銀行風險有限 富達：亞洲投資級別債券吸引 2023/09/13 富達：亞洲投資級別債券吸引 施羅德：股債比重宜五五波 2023/09/12 施羅德：股債比重宜五五波 12%回報 平安資管車強 買高息股心法 2023/09/08 12%回報 平安資管車強 買高息股心法 PGIM：通脹回落 選四板塊 2023/09/08 PGIM：通脹回落 選四板塊 中國 經濟 銀行 通脹 金融 人民幣 發展商 中國人民銀行 亞太 年金