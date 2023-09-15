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法貿行：印度東南亞經濟有更大空間

財金專欄 2023/09/15

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中國近十年來，入口一直削減，並以國內生產代替--特別是工業產品。許多出口國已經逐漸習慣來自中國的需求減弱的事實。亞洲發展中經濟體作為一個整體，逐漸成為全球愈來愈重要的增長引擎。

三十多年來，中國一直作為

...

撰文 : 艾西亞（Alicia García-Herrero） 法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家

欄名 : 名家觀點

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