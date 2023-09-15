成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？ 財金專欄 2023/09/15 分享： 分享： iPhone15還是有一點讓外界感意外，外界普遍預期新機加價10%甚至20%，結果所謂的「果粉信仰考驗」未有出現。 蘋果（Apple）是世上市值最高的公司，達到2.72萬億美元，須知德國的國民生產總值（ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/14 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/14 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 2023/09/13 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/12 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 通脹 Apple iPhone 台積電 Apple Pay iCloud 美元