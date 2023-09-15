成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？

iPhone15還是有一點讓外界感意外，外界普遍預期新機加價10%甚至20%，結果所謂的「果粉信仰考驗」未有出現。

蘋果（Apple）是世上市值最高的公司，達到2.72萬億美元，須知德國的國民生產總值（

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