  • 27°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？

財金專欄 2023/09/15

分享：

分享：

iPhone15還是有一點讓外界感意外，外界普遍預期新機加價10%甚至20%，結果所謂的「果粉信仰考驗」未有出現。

蘋果（Apple）是世上市值最高的公司，達到2.72萬億美元，須知德國的國民生產總值（

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

成本漲不加價 新iPhone值得入手？
2023/09/14
成本漲不加價 新iPhone值得入手？
印度一小步 蘋果一大步
2023/09/14
印度一小步 蘋果一大步
國金札記 - 印度一小步 蘋果一大步
2023/09/14
印度一小步 蘋果一大步
國金札記 - 德國再成「病夫」 歐央加息兩難
2023/09/13
德國再成「病夫」 歐央加息兩難
國金札記 - 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
2023/09/12
英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難
通脹 Apple iPhone 台積電 Apple Pay iCloud 美元

上一篇文章

特色活動不宅家 全城精采夜繽紛

下一篇文章

G20變G21 中印爭鋒「全球南方」

推薦文章

國金札記 - 印度一小步 蘋果一大步
印度一小步 蘋果一大步
選股情報 - Mate 60 Pro 與平型關大捷
Mate 60 Pro 與平型關大捷
有政戲 - 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛
西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛
專家樓論 - 博見底？
博見底？
國情知聞 - 茅台+咖啡 消費新突破
茅台+咖啡 消費新突破
私隱失守滿缺失 創科聲譽急挽救
私隱失守滿缺失 創科聲譽急挽救