曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）
財金猛人追蹤 08:33 2023/09/18
資深投資者曾淵滄接受《Money Times》專訪時表示，在現時的高息環境中，收息股起碼要有7厘才算高息，並推薦三大高息股供讀者參考。
現時買股收息，曾淵滄認為起碼要有7厘息才算合格。而在收息股中，曾淵滄認為可以留意三大板塊，一是航運股，二是石油股，三是中資電訊股。曾淵滄指，雖然航運股和石油股均屬於周期股，但兩者現時仍處於增長的景氣期。
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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes
欄名 : MT專訪
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