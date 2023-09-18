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曾淵滄：7厘才算高息股（附股份名單）

財金猛人追蹤 08:33 2023/09/18

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資深投資者曾淵滄接受《Money Times》專訪時表示，在現時的高息環境中，收息股起碼要有7厘才算高息，並推薦三大高息股供讀者參考。

現時買股收息，曾淵滄認為起碼要有7厘息才算合格。而在收息股中，曾淵滄認為可以留意三大板塊，一是航運股，二是石油股，三是中資電訊股。曾淵滄指，雖然航運股和石油股均屬於周期股，但兩者現時仍處於增長的景氣期。

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航運股中，他仍最看好......更多內容請登入

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

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