人民幣升值 助好友反攻 財金專欄 2023/09/16 分享： 分享： 港股今周微跌，恒生指數總算守住18000點，盡管好淡仍未分出勝負，技術指標保歷加通道又收窄待變，港股典型靜極思動格局。但見人民幣今周顯著反彈，升值蠢蠢欲動下有助好友下周反攻，恒指可以衝擊下降軌。 恒指昨 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 人民幣蠢動 港股好淡下周分勝負（第四版） 2023/09/15 人民幣蠢動 港股好淡下周分勝負（第四版） 中字股實力談 - 金價跌極有譜 招金可以吸納 2023/09/15 金價跌極有譜 招金可以吸納 中字股實力談 - 人行出手阻人民幣跌勢 港股靜極思動暗藏殺機（第五版） 2023/09/14 人行出手阻人民幣跌勢 港股靜極思動暗藏殺機（第五版） 中字股實力談 - 希望在明年 小米汽車上市 2023/09/14 希望在明年 小米汽車上市 中字股實力談 - 保歷加通道收窄 港股798億成交等單邊市（第四版） 2023/09/13 保歷加通道收窄 港股798億成交等單邊市（第四版） 恒生指數 恒生中國企業指數 滬深300指數 上海證券交易所綜合股價指數 人民幣 下降通道 下降軌 經濟 美國 港股