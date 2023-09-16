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人民幣升值 助好友反攻

財金專欄 2023/09/16

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港股今周微跌，恒生指數總算守住18000點，盡管好淡仍未分出勝負，技術指標保歷加通道又收窄待變，港股典型靜極思動格局。但見人民幣今周顯著反彈，升值蠢蠢欲動下有助好友下周反攻，恒指可以衝擊下降軌。

恒指昨

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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