數據穩定預期 降準鞏固基礎 財金專欄 2023/09/16 分享： 分享： 有智庫專家說，今次降準絕非預期之外，而且與統計局公布8月數據時間點關聯，是早有部署。 中國俗話說「年怕中秋月怕半」，意思是到了月中這個月就快過去，到了中秋，這年也就剩下3個半月了。9月15日這天，既是關 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - G20變G21 中印爭鋒「全球南方」 2023/09/15 G20變G21 中印爭鋒「全球南方」 國情知聞 - 茅台+咖啡 消費新突破 2023/09/14 茅台+咖啡 消費新突破 國情知聞 - 中國金價「破600」 拆解市場迷思 2023/09/13 中國金價「破600」 拆解市場迷思 國情知聞 - 金融數據 超出預期 2023/09/12 金融數據 超出預期 國情知聞 - 人大立法規劃 揭示經濟動向 2023/09/11 人大立法規劃 揭示經濟動向 經濟 中國 金融 就業 失業率 國家統計局 降準 社會消費品零售總額 固定資產投資 人民幣