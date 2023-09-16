數據穩定預期 降準鞏固基礎

有智庫專家說，今次降準絕非預期之外，而且與統計局公布8月數據時間點關聯，是早有部署。

中國俗話說「年怕中秋月怕半」，意思是到了月中這個月就快過去，到了中秋，這年也就剩下3個半月了。9月15日這天，既是關

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