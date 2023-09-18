逆市投資心得 聯大投資比賽捉路

港股第三季表現反覆向下，無阻一眾炒家亂市中獲利。由致富集團主辦、本報協辦的「第8屆聯大投資比賽」已舉行，為期3周時間內以模擬500萬港元資金投資股票市場，參賽學生能體驗投資市場競爭感覺。

隨着第四季來臨，參賽學生應採取怎樣的投資策略？由專家予投資新星的小貼士，望各參賽者在今年第四季取得理想的投資回報。

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致富集團證券業務主管郭家安表示，未來12個月預測恒指PE約10倍，估值便宜，形容港股現階段處於波動市，「恒指來到18000點左右水平，不太可能跌至去年15000點，所以沒有必要做對冲，不過現時尚有機會看你能否把握，如近期內房消息觸發資金入場股價炒上，一旦消息觸發，投資者不論贏輸都會照衝炒幾日。」板塊方面，他看好內地科技股，因見資金炒上而且交投活躍，同時值得長綫持有。

若要為今年第四季投資環境難度評分，郭家安表示第四季投資環境偏難也佔7分（10分滿分），皆因美國聯儲局加息和內房利淡消息已反映，當局亦採取對策，美國加息、中美關係等事態發展需進一步觀望。雖然上述消息會影響恒指下挫，但他預料今年第四季恒指企穩17000點。

技術分析看清兩大情境

就比賽角度、短綫而言，郭家安認為技術分析較重要，因應以下兩大情境判斷︰ 情境1 ︰突破時機。郭家安指出，最低限度恒指升穿1個月高位時，可考慮繼續追，舉例說︰「內房股基本面不好，但較早前傳出內房鬆綁消息，（編按︰9月5日）早段內房板塊平均升了3、4成。如果那時繼續追就有一個投資機遇。」

情境2 ︰港股市況疲弱。市場充斥着負面情緒下可考慮反向操作，例如兩倍槓桿或大藍籌等值博反彈，不過亦要視乎自己的風險承受能力。他續指︰「上次（編按︰去年10月中旬）恒指跌穿15000點反彈至20000點期間，大概需要一個月左右。只是差在你能否找對時機，當大家心灰意冷，或者有不利好消息出現，這時要留意有否撈底機會。」

兩細節訓練市場觸覺

郭家安亦分享如何提升股市裏的市場觸覺（Sense）︰第一、財報細節及公司盈喜︰應該時刻留意港交所中的公司通告，包括基本面分析、公司收購和盈喜消息，更重要留意其財務報表細節，年度和月度數據比較的差異，從而分辨「真」、「假」盈喜；第二、搶先捕捉最新消息︰社交媒體和網上論壇發放先導消息。

他亦分享有效鍛鍊市場觸覺方法予參賽同學參考， 從可靠消息和新聞中，尋找受惠或不太受惠板塊； 再從受惠板塊中選擇一至兩隻股份，繼而加以不斷反覆練習，慢慢就能培養市場觸覺。

最後，郭家安提醒參賽同學面對波動市3大忌諱：（1）切忌迷信。他認為投資不能道聽塗說，甚至過分迷信「隻股份旺我」、「今日吉日」念頭出現，亦要提防或誤入由騙徒開立炒股群組；（2）切忌負面思維。他又稱，一些少年股神或投資者在旺市時賺了很多，因此在逆市時會產生負面思維；（3）切忌孤注一擲。他說，有些人總是「身痕」無論如何都要保持倉裏有貨等並非良好投資方法。市況波動下，假若看完新聞或消息之後仍未能挑選心宜板塊，寧願不買也不要盲目投資，逆市下更應該穩定情緒。

聯大投資比賽來到第八個年頭，比賽規則由港股和美股分別是400萬港元及100萬港元模擬資金，改為港股和美股合共500萬港元模擬資金，讓參賽學生靈活分散投資港股及美股市場，而今屆獲摩根大通、南方東英資產管理有限公司及ViewTrade贊助（見上表）。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

記者︰鍾采餘

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