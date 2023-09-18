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AI大時代殺到 睇好騰訊阿里定百度

研究報告 07:00 2023/09/18

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8月31日，首批共8個大型語言模型（Large Language Model，LLM，用於理解和生成人類語言的AI模型）通過《暫行辦法》備案，包括百度 （09888） 的「文心一言」、商湯 （00020） 的「商量SenseChat」、字節跳動的「雲雀大模型」。到了9月，騰訊 （00700） 的「混元」及阿里巴巴 （09988） 的「通義千問」也宣布通過備案並正式發布。上述事件標誌住，各科企花費年月研發的LLM，正從小範圍內部測和企業應用，逐步走向大規模商用。

一眾科網公司已經宣布計劃利用自主開發的LLM來提供行業應用和垂直解決方案，瑞銀總結了行業最新發展，並認為百度、阿里巴巴和華為相對於同行處於領先地位。

受惠宏觀經濟繼續改善，加上AI與雲服務的整合，成為推動市場增長的新動力，瑞銀目前預測中國雲服務的市場規模在2023年至2025年的年均複合增長（CAGR）為25％。AI產業鏈涵蓋硬件、軟件及服務三大領域，瑞銀引用機構估計，中國的AI產業鏈規未來數年保持20%以上的增長。

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而雲服務供應商可享受多個箇中機遇：

一、愈來愈多的客戶採用與AI相關的雲服務，而

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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