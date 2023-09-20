AI大時代殺到 華為啟動全面智能化（第二版）

9月20日日，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在華為全聯接大會2023上最新發表主題演講，宣布華為將實施全面智能化（All Intelligence）策略，加速產業智慧化。 未來將持續打造堅實的算力底座，滿足各行各業多樣性的AI算力需求，做厚「黑土地」，為世界構建第二選擇。

據介紹，全面智能化（All Intelligence）的目標是「加速千行萬業的智慧轉型」。

首先，讓所有物件可聯接。 不只是實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數位化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不只使資料上得來，也讓意圖下得去。

其次，讓所有應用可模型，透過大模型範式，讓智慧應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。

第三，讓所有決策可計算。 以算力的無所不在，加速智慧的無所不及，並讓資料的潛力在運算中不斷釋放與疊加。

支持大模型在智能化時代「百花齊放」

值得注意的是，孟晚舟表示，在全面智能化策略的指引下，華為將持續打造堅實的算力底座，使能百模千態，賦能千行萬業。

對於當前大模型浪潮的襲來，孟晚舟認為，人工智慧的發展，算力是核心驅動力。 大模型需要大算力，算力大小決定AI迭代與創新的速度，也影響經濟發展的速度。 算力的稀少和昂貴，已成為限制AI發展的核心因素。

華為將打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇，包括持續提升「軟硬芯邊端雲」的融合能力，做厚「黑土地」，滿足各行各業多樣性的AI算力需求 。華為將充分發揮在運算、儲存、網路、能源等領域的綜合優勢，改變傳統的伺服器堆疊模式，以系統架構創新的思路，著力打造AI集群，實現算力、運力、存力的一體化設計， 突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。

孟晚舟認為，從小模型時代到大模型時代，AI技術的實用性發生了質的飛躍。 過去，不同的應用場景需要發展不同的模型。 現在，大模型透過吸收大量知識，一個模型可以適配多種業務場景，大幅降低了AI開發與應用的門檻，縮短了技術到應用的周期，使AI從作坊式開發、場景化定制，走向工業化 開發、場景化調優，依託大模型規模化解決產業問題成為可能。

在此過程中，透過算力底座、AI平台、開發工具的開放，華為支持大模型在智能化時代的「百花齊放」，努力做好「百花園」的黑土地。

「我們支持每個組織使用自己的資料訓練出自己的大模型，讓每個產業用自己的專業知識發展出自己的產業大模型。」孟晚舟說。

持續深耕根技術 與大學聯合創新

華為未來還會持續深耕根技術，構築系統性優勢。 孟晚舟表示，數十年來，華為深入通訊與計算的理論本質，在數學與演算法、化學與材料科學、物理與工程技術、標準與專利等領域，持續投入，不斷探索，建構起根技術優勢 。 正是基於連結和計算這兩大產業的根技術累積的有機結合，華為構築了智慧化產品和解決方案的系統性優勢。

與大學聯合創新，也將是華為的後續重點。 孟晚舟表示，技術為根，人才為本。 過去數十年，華為一直圍繞著自身所在產業，為大學師生、開發者和科研人才，量身打造培育體系。

面向大學師生，華為透過ICT學院和「智慧基座」項目，實現了產教的融合。 其中，華為在全球已與2,600多所大學共建了ICT學院，教師人數超過了11,000人，每年培養學生20萬人。 華為聯合中國72所大學持續深化「智慧基座」項目，並開設了1,600多門課程，涵蓋了50多萬名學生。

未來的發展，也依賴基礎技術的持續突破和人才的不斷湧現。 所以，華為不僅做「工程商用」研究，解決實際挑戰，還依托“創新2.0機制”，與高校聯合創新，支持“無用之用”的理論研究和前沿探索。

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8月31日，首批共8個大型語言模型（Large Language Model，LLM，用於理解和生成人類語言的AI模型）通過《暫行辦法》備案，包括百度 （09888） 的「文心一言」、商湯 （00020） 的「商量SenseChat」、字節跳動的「雲雀大模型」。到了9月，騰訊 （00700） 的「混元」及阿里巴巴 （09988） 的「通義千問」也宣布通過備案並正式發布。上述事件標誌住，各科企花費年月研發的LLM，正從小範圍內部測和企業應用，逐步走向大規模商用。

一眾科網公司已經宣布計劃利用自主開發的LLM來提供行業應用和垂直解決方案，瑞銀總結了行業最新發展，並認為百度、阿里巴巴和華為相對於同行處於領先地位。

受惠宏觀經濟繼續改善，加上AI與雲服務的整合，成為推動市場增長的新動力，瑞銀目前預測中國雲服務的市場規模在2023年至2025年的年均複合增長（CAGR）為25%。AI產業鏈涵蓋硬件、軟件及服務三大領域，瑞銀引用機構估計，中國的AI產業鏈規未來數年保持20%以上的增長。

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而雲服務供應商可享受多個箇中機遇：

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