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歐元視乎美息是否見頂

財金專欄 2023/09/18

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於上周議息會，歐央行雖加了息，把息率推上4厘水平，但亦暗示加息周期見頂。在好壞因素參半下，市場即時反應是把歐元推低。本周市場焦點將轉移至周四聯儲局議息會。如聯儲局暗示加息周期未完，提防歐元有機下試

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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