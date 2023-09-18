英鎊阻力下調至1.26美元

對於本周四議息會，市場估計英倫銀行將加息25基點，把息率推上5.5厘水平。但這可能是英國是次加息周期的最後一次。英國處境尷尬，一方面其7月年CPI通脹率仍高企6.8%，8月如何，本周三將自有分曉，但其

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