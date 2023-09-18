英鎊阻力下調至1.26美元 財金專欄 2023/09/18 分享： 分享： 對於本周四議息會，市場估計英倫銀行將加息25基點，把息率推上5.5厘水平。但這可能是英國是次加息周期的最後一次。英國處境尷尬，一方面其7月年CPI通脹率仍高企6.8%，8月如何，本周三將自有分曉，但其 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 今日 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 歐元視乎美息是否見頂 今日 歐元視乎美息是否見頂 日圓148至150支持強大 今日 日圓148至150支持強大 澳元提防有機重上66美仙 今日 澳元提防有機重上66美仙 紐元短期或上試61美仙 今日 紐元短期或上試61美仙 你可能感興趣 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 今日 01:00 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 歐元視乎美息是否見頂 今日 01:00 歐元視乎美息是否見頂 日圓148至150支持強大 今日 01:00 日圓148至150支持強大 最新專欄文章 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 今日 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 加元有望挑戰1.33兌1美元 今日 加元有望挑戰1.33兌1美元 紐元短期或上試61美仙 今日 紐元短期或上試61美仙 澳元提防有機重上66美仙 今日 澳元提防有機重上66美仙 日圓148至150支持強大 今日 日圓148至150支持強大 經濟 美國 美元 通脹 英國 加息 人民幣 外滙 歐洲 美滙指數