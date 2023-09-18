日圓148至150支持強大

上周，日央行容許其10年國債息率攀上0.7厘水平，以增強日圓吸引力，明顯是為阻止日圓跌破148兌1美元位置。由於日央行揚言，明年將有機會改變負息政策，相信只要聯儲局確認加息周期見頂，不排除在七大貨幣中

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