澳元提防有機重上66美仙 財金專欄 2023/09/18 分享： 分享： 內地接連推出刺激經濟方案，上周把存款準備金率下調。加上亞太區內兩大貨幣人民幣及日圓滙價轉穩，澳元明顯從64美仙以下作出反彈。技術上，提防澳元有機重上66美仙水平。本周重點留意周二澳央行公開的9月份議息 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 今日 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 歐元視乎美息是否見頂 今日 歐元視乎美息是否見頂 英鎊阻力下調至1.26美元 今日 英鎊阻力下調至1.26美元 日圓148至150支持強大 今日 日圓148至150支持強大 紐元短期或上試61美仙 今日 紐元短期或上試61美仙 你可能感興趣 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 今日 01:00 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 歐元視乎美息是否見頂 今日 01:00 歐元視乎美息是否見頂 英鎊阻力下調至1.26美元 今日 01:00 英鎊阻力下調至1.26美元 最新專欄文章 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 今日 中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 加元有望挑戰1.33兌1美元 今日 加元有望挑戰1.33兌1美元 紐元短期或上試61美仙 今日 紐元短期或上試61美仙 日圓148至150支持強大 今日 日圓148至150支持強大 英鎊阻力下調至1.26美元 今日 英鎊阻力下調至1.26美元 經濟 美國 美元 通脹 英國 加息 人民幣 外滙 歐洲 美滙指數