澳元提防有機重上66美仙

內地接連推出刺激經濟方案，上周把存款準備金率下調。加上亞太區內兩大貨幣人民幣及日圓滙價轉穩，澳元明顯從64美仙以下作出反彈。技術上，提防澳元有機重上66美仙水平。本周重點留意周二澳央行公開的9月份議息

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