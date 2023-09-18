紐元短期或上試61美仙

上周歐央行暗示加息周期見頂，本周到聯儲局表態。假如歐美息率同見頂，這樣紐元的5.5%高息將更具吸引。本周新西蘭有不少數據公布值得關注，包括周四公布的第二季GDP及周五公布的8月貿易數字，兩數字均舉足輕

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