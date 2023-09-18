加元有望挑戰1.33兌1美元

美國經濟有望軟着陸，內地又接連加大對經濟刺激，油組更是積極作出減產。這一切刺激了近期油價，以至加元滙價上升。本周加元焦點為，周二加拿大8月CPI通脹率及周四聯儲局議息會。假使聯儲局暗示加息周期見頂，不

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