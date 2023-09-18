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中日歐已反擊 聚焦美儲局意向

財金專欄 2023/09/18

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當市場普遍認為歐央行加息周期已見頂，聯儲局的貨幣政策意向及取態將變得重要。

上周，中日歐三大央行對近期美元強勢作了反擊戰，率先作出反擊是日央行及人民銀行。上周一（11日），日央行突然容許其10年債息攀上

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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