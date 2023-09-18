中日歐已反擊 聚焦美儲局意向 財金專欄 2023/09/18 分享： 分享： 當市場普遍認為歐央行加息周期已見頂，聯儲局的貨幣政策意向及取態將變得重要。 上周，中日歐三大央行對近期美元強勢作了反擊戰，率先作出反擊是日央行及人民銀行。上周一（11日），日央行突然容許其10年債息攀上 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元視乎美息是否見頂 今日 歐元視乎美息是否見頂 英鎊阻力下調至1.26美元 今日 英鎊阻力下調至1.26美元 日圓148至150支持強大 今日 日圓148至150支持強大 澳元提防有機重上66美仙 今日 澳元提防有機重上66美仙 紐元短期或上試61美仙 今日 紐元短期或上試61美仙 你可能感興趣 歐元視乎美息是否見頂 今日 01:00 歐元視乎美息是否見頂 英鎊阻力下調至1.26美元 今日 01:00 英鎊阻力下調至1.26美元 日圓148至150支持強大 今日 01:00 日圓148至150支持強大 最新專欄文章 加元有望挑戰1.33兌1美元 今日 加元有望挑戰1.33兌1美元 紐元短期或上試61美仙 今日 紐元短期或上試61美仙 澳元提防有機重上66美仙 今日 澳元提防有機重上66美仙 日圓148至150支持強大 今日 日圓148至150支持強大 英鎊阻力下調至1.26美元 今日 英鎊阻力下調至1.26美元 經濟 美國 美元 通脹 英國 加息 人民幣 外滙 歐洲 美滙指數