美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？ 國際 22:32 2023/09/17 分享： 分享： 有關美國汽車工人聯合會（UAW）今次大罷工的一組數字，吸引了筆者的注意，工會開出的加薪幅度，達至40%。工會代表理應為成員爭取利益，但有關加幅是否合理？背後有何根據？還是純粹開天殺價落地還錢的談判伎倆？ ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 德國再成病夫 歐央加息兩難 2023/09/14 德國再成病夫 歐央加息兩難 人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 2023/09/15 人口變化左右經濟及社會 或成發展分水嶺 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 2023/09/13 英國「息魔」來襲 買樓容易供樓難 你可能感興趣 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 22:53 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 印度一小步 蘋果一大步 12:52 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 德國再成病夫 歐央加息兩難 18:33 2023/09/14 德國再成病夫 歐央加息兩難 最新專欄文章 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/16 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/15 成本漲仍不加價 新iPhone值得入手？ 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 2023/09/14 成本漲不加價 新iPhone值得入手？ 國金札記 - 印度一小步 蘋果一大步 2023/09/14 印度一小步 蘋果一大步 國金札記 - 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 2023/09/13 德國再成「病夫」 歐央加息兩難 經濟 電動車 罷工 美國 通脹