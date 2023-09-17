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美汽車工會促加薪4成 是否開天殺價？

國際 22:32 2023/09/17

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有關美國汽車工人聯合會（UAW）今次大罷工的一組數字，吸引了筆者的注意，工會開出的加薪幅度，達至40%。工會代表理應為成員爭取利益，但有關加幅是否合理？背後有何根據？還是純粹開天殺價落地還錢的談判伎倆？

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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