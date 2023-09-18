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中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江

財金專欄 2023/09/18

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香港復常，作為國際金融中心，全球近700名頂級「芬佬」雲集來港，可說是財金界一大盛事。

管理逾1.2萬億美元資產的中國主權基金「中投公司」（CIC），本周二（19日）起一連兩天，破天荒在港召開國際諮詢委

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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