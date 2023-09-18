中投本周在港開壇 700頂級「芬佬」聚香江 財金專欄 2023/09/18 分享： 分享： 香港復常，作為國際金融中心，全球近700名頂級「芬佬」雲集來港，可說是財金界一大盛事。 管理逾1.2萬億美元資產的中國主權基金「中投公司」（CIC），本周二（19日）起一連兩天，破天荒在港召開國際諮詢委 ... 【優惠終極倒數】電子版優惠壓軸搶賞 總值高達 $1,130計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 2023/09/15 夜繽紛起步 邊做邊改邊加料 有政戲 - 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 2023/09/14 西九屢招待貴賓 出招助港夜繽紛 有政戲 - 維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 2023/09/13 維港海濱+美食 打造夜經濟「明珠」 有政戲 - 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 2023/09/12 豪雨礙民建聯「撲水」 復辦晚宴已易帥 有政戲 - 贏了十號波 輸給水災 2023/09/11 贏了十號波 輸給水災 中國 香港 金融 貿易 李家超 黃偉綸 余偉文 施羅德 馬時亨 歐冠昇