復星財富李曉翀：醬香拿鐵 忘不了的瑞幸咖啡

筆者上周末到廣州一遊，本想一試瑞幸咖啡（美：LKNCY）的「醬香拿鐵」，豈料店員告知本月19日才有貨供應，剛好錯過，只能期待下次北上。在中國內地，相信很難留意不到瑞幸咖啡，除了總有一間在附近，亦不乏優惠活動，總是忘不了，若再看看股價圖的表現，更是忘了忘不了。

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「醬香拿鐵」是9月第一周瑞幸咖啡與貴州茅台酒（滬：600519）聯名合作的新款，上線首日銷售量隨即超過542萬杯，並引發斷貨。9月7日瑞幸宣布兩輪補貨，第一輪預計10日起，部分城市門店恢復供應；第二輪預計19日起，內地門店陸續恢復供應，並將「醬香拿鐵」設為長期售賣款。

筆者認為，除了「醬香拿鐵」引領行業爆款外，瑞幸在經營上逐漸收到成效，在本年第二季成為內地首家超過1萬間的咖啡品牌。有此成績確實讓不少人意外，相信不少人仍停留在瑞幸2020年被爆出財務造假，然而，後來瑞幸經歷高層換血，轉虧為盈後關注度逐漸提升。

本年第二季業績亦理想，期內收入和利潤均再創新高，其中，總凈收入62億元（人民幣，下同），按年增長88%，營業獲利率18.9%，自營門店獲利率29.1%，同店銷售增長率為20.8%，淨增門店數1,485家，總門店數10836家，累計消費客戶數超過1.7億，月均交易客戶數達到了4,307萬。期內現金類資產為52.6億元；次季經營活動現金流14.4億元。

筆者認為，瑞幸咖啡的業績高速增長才剛剛開始，收入的絕對值角度仍然偏低，我們可以看看早前歐睿國際的一個統計數字，根據歐睿國際，中國人均每日咖啡消耗量動態看溫和上升，自2008年的0.05千克上漲至2022年的0.08千克，遠低於美國的數據，另一個角度而言，即有巨大的增長空間，盡管競爭激烈，但隨着咖啡習慣的培育，瑞幸將會受惠其中。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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