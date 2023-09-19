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中金：港股「政策底」仍需鞏固

研究報告 08:08 2023/09/19

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港股近期反覆，恒指持續於萬八點關口上落。對於港股是不見底，中金指出，港股當前處於「政策底」，但要等政策支援不斷出台以鞏固效果。

港股市場上周在短暫觸及18000點大關的支持位後有所企穩並低位震盪。中金重申，港股現時需要有更多政策支援，但出台節奏可能依然遵循「循序漸進」的思路，不論是為避免簡單地「走老路」或為後續留出更多空間。相應的，市場大機率會呈現下有底，但上行空間或仍受限的走勢，直到更多且對症的政策措施落地兌現。

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中金又表示，比較確定的是港股處「政策底」，因此政策支援仍有望不斷出台以鞏固效果。但市場走出底部區域可能一方面需要時間，一般會逐步經歷政策底、情緒底、市場底、資金流向底和盈利底的過程......更多內容請登入。

 

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